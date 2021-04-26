Центр Екатеринбурга вновь перекроют ради репетиции парада

Во время прохождения колонны Екатеринбургского гарнизона запретят парковку на площади 1905 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

26 апреля в Екатеринбурге состоится очередная репетиция парада, посвященного празднованию 76-й годовщине Победы. В связи с этим перекроют ряд улиц в центре города, движение всех видов транспорта будет закрыто. Нельзя будет попасть на следующие участки:

С 20:00 26 апреля до 04:00 27 апреля 2021 года, на проспект Ленина (от улицы Карла Либкнехта до улицы Репина); улица Репина (от проспекта Ленина до улицы Малышева); улица Татищева (от улицы Репина до улицы Мельникова); улица 8 Марта (от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина); улица Бориса Ельцина (от улицы 8 Марта до дома № 10 на улице Бориса Ельцина).

- На период закрытия движения транспорта по всем указанным улицам будут установлены временные дорожные знаки в соответствии со схемой организации дорожного движения, - сообщают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга

Также во время прохождения колонны Екатеринбургского гарнизона будет запрещена парковка автомобилей на площади 1905 года. Напомним, что последняя репетиция, прошедшая 21 апреля, началась на два часа раньше запланированного. На этот раз таких изменений не ожидается.