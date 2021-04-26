Прокуратура нашла ряд нарушений в школе Екатеринбурга, где детей кормили сырыми котлетами

Ранее ученики пожаловались на то, что в столовой их кормили котлетами из сырого фарша Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прокуратура нашла ряд нарушений в организации питания в школе № 29. Ранее ученики пожаловались на то, что в столовой их кормили котлетами из сырого фарша. После проверки выяснилось, что рыбные котлеты здесь готовили не по утвержденной рецептуре. Продукты для выдачи хранились в открытых емкостях прямо под системой вентиляции.

- На пищеблоке применялось оборудование со следами ржавчины; для обеззараживания воздуха в помещениях, задействованных в приготовлении холодных блюд, не использовалось бактерицидное оборудование, - добавили в пресс-службе регионального ведомства.

Прокуратура Верх-Исетского района возбудила дело об административном правонарушении по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания» в отношении заведующего производством школы. Также в адрес директора ООО «В Аппетит» внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.