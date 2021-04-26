В Нижнем Тагиле стартовало голосование за объекты, которые благоустроят в 2022 году

Фото: пресс-служба Администрации Нижнего Тагила

26 апреля 2021 года в Нижнем Тагиле стартовало голосование за городские объекты в общественных местах, которые благоустроят в 2022 году.

Голосование продлится до 30 мая этого года, свой голос могут оставить горожане в возрасте от 14 лет. Чтобы проголосовать, нужен номер телефона, привязанный к аккаунту на сайте Госуслуг, что позволит зарегистрироваться на платформе za.gorodsreda.ru.

На сайте жители Нижнего Тагила смогут выбрать вариант дизайн-проекта реконструкции Ленинградского проспекта на отрезке от площади Славы до Танкостроителей. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Также горожане могут оставить свой голос в пяти общественных местах, в числе которых оказались торговые центры. Здесь 43 волонтера в спецодежде ответят на вопросы и расскажут об алгоритме голосования.

Адреса, по которым можно оставить голос за вариант объекта для благоустройства:

МФЦ Ленинского района. Улица Космонавтов, 45. Понедельник – воскресенье с 10 до 19 часов;

ТЦ DEPO. Свердловское шоссе, 31Б. Понедельник – пятница с 16 до 19 часов, выходные с 13 до 16 часов;

ТЦ «Коммерсант». Улица Зари, 21А. Понедельник – воскресенье с 15 до 19 часов;

ТЦ «Мегамарт». Ленинградский проспект, 28. Понедельник – воскресенье с 15 до 19 часов;

ТЦ «Реал». Улица Юности, 16. Понедельник – воскресенье с 15 до 19 часов.