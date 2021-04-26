В Нижнем Тагиле во время пожара погиб 50-летний мужчина

Пожарным потребовалась около часа, чтобы полностью потушить пожар Фото: Алексей БУЛАТОВ

В многоквартирном жилом доме Нижнего Тагила на минувших выходных случился пожар. Прибывшие по сигналу тревоги спасатели выяснили, что на первом этаже здания на площади десять квадратных метров загорелось домашнее имущество квартиры. Об этом пишет местное издание ТагилСити со ссылкой на главное управление МЧС по Свердловской области.

- При пожаре погиб мужчина 1970 года рождения, владелец квартиры. Возгорание обнаружил сосед сверху. Предполагаемая причина — неосторожность при курении, - отмечают в отделе надзорной деятельности.

Также из дома с помощью дыхательных аппаратов эвакуировали 17 жильцов, из них двое – это дети. Пожарным потребовалась около часа, чтобы полностью потушить пожар.