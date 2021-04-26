Екатеринбург возобновит прямое авиасообщение с Египтом

Чартерные рейсы по маршруту запланированы с 1 мая по субботам на самолете Boeing 757 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургский аэропорт «Кольцово» впервые с 2015 года возобновит прямые рейсы до Египта. Перелеты будет осуществлять компания Azur air. Планируется, что сообщение наладят между уральской столицей и Каиром. До закрытия авиалиний самолеты вылетали из Екатеринбурга в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

- Чартерные рейсы по маршруту запланированы с 1 мая по субботам на самолете Boeing 757 вместимостью до 238 пассажиров. Вылет в 10:55 по местному времени. Общее время в пути составит 5 часов 40 минут, - сообщают в пресс-службе аэропорта «Кольцово»

Отменим, что Каир – это столица Египта, где собраны многие памятники культуры и искусства , также отсюда можно добраться до популярных в стране курортов.