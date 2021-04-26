Екатеринбург попал в топ-5 лучших городов для жизни по России

Также Екатеринбург занимает второе место по доступности хорошей работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург вошел в рейтинг лучших городов для жизни в текущем году. Согласно опросу, жить в уральской столице нравится 85% респондентов, по этому показателю город занимает четвертое во всероссийском рейтинге. Также Екатеринбург занимает второе место среди российских городов по доступности хорошей работы.

- В течение 5 лет число горожан, отмечающих прогресс в этой сфере, стабильно увеличивается:. По сравнению с прошлым годом, в столице Урала повысились оценки развития автодорог, но снизились на 6% оценки развития кафе и ресторанов, - отмечают в пресс-службе сервиса SuperJob.

В лидеры рейтинга выбились Тюмень, Казань, Краснодар и Санкт-Петербург. Всего в исследовании приняли участие 38 крупных городов по всей стране.