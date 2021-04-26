Жительница Среднеуральска лишилась 130 тысяч, поверив телефонным мошенникам

В полиции устанавливают личность мошенника Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Среднеуральске местная жительница лишилась 130 тысяч рублей, поверив телефонным мошенникам. 43-летняя женщина написала заявление в полицию и рассказала, что накануне ей поступил звонок с неизвестного номера, на том проводе представились сотрудником банка и спросили, оформляла ли она недавно кредит. После отрицательного ответа он рассказал, что ей необходимо заблокировать кредитную карту, чтобы сохранить деньги.

- Через некоторое время женщине поступил звонок с короткого номера 900, разговор продолжил тот же мужчина. В процессе общения он уведомил потерпевшую о том, что на ее номер телефона будут приходить СМС-сообщения с кодом, - сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

После разговора с лжесотрудником банка женщина решила зайти в мобильное приложение и проверить свои счета. Только после того, как она обнаружила, что денег нет, она поняла, что ее обманули. В полиции устанавливают личность мошенника.