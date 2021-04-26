В Сысерти приставы арестовали недвижимость и шесть иномарок мужчины за долг в 750 тысяч

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области

В Сысерти судебные приставы арестовали имущество мужчины, который уклонялся от выплаты налогов. Уралец накопил долгов больше, чем 750 тысяч рублей, в этот момент на него было заведено восемь дел. Ведомство присылало повестки, в которых призывало молодого человека погасить долги, однако он эту просьбу проигнорировал.

Тогда мужчине ограничили выезд за пределы Российской Федерации и не разрешили регистрировать недвижимость, находящуюся в Сысерти, Екатеринбурге и Челябинской области. Также под запрет попали шесть дорогих иномарок.

- За неисполнение должником требований исполнительных документов в срок, установленный для добровольного исполнения, в рамках каждого исполнительного производства вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора на общую сумму 55 168 рублей, - добавили в ГУФССП России по Свердловской области.

Только после этого уралец согласился погасить все своим долги в полном объеме. В общей сложности мужчина выплатил около 1,3 миллиона рублей.