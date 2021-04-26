Православные Екатеринбурга дожидаются прибытия благодатного огня

По расчетам Евгения Кульберга, огонь должны успеть доставить до пасхальной службы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Православные из Екатеринбурга дожидаются прибытия благодатного огня из Иерусалима. Святыню везут на Урал через Москву. Об этом сообщил Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. По его расчетам, огонь должны успеть доставить до пасхальной службы.

- В Пасхальную ночь праздничные службы пройдут во всех храмах Екатеринбургской епархии. Архиерейское богослужение начнется в Пасху в полночь в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга. Будем молиться, чтобы огонь сошел, и его успели доставить к Пасхальной службе, - добавил архиерей Русской православной церкви.

Добавим, что накануне стало известно, что традиционный Крестный ход в честь Пасхи в уральской столице отменили из-за пандемии коронавируса. Однако в Пасхальное воскресенье состоится вечерня в Храме на Крови.