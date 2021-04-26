В Екатеринбургском аэропорту задержали незаконного поставщика меда из Таджикистана

Из-за того, что происхождение меда доподлинно неизвестно, опасную продукцию изъяли Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбургском аэропорту «Кольцово» задержали гражданина Таджикистана, который собирался незаконно ввести в страну партию меда без маркировки. Подозрительный груз обнаружили специалисты отдела Государственного ветеринарного надзора на Государственной границе во время осмотра багажа и ручной клади пассажира. Сам мужчина прибыл из города Куляб.

- В международном аэропорту «Кольцово» Екатеринбурга выявлен случай незаконной перевозки пассажиром подконтрольных грузов без ветеринарных сопроводительных документов и маркировки, - отметили в пресс-службе Россельхорнадзора по Свердловской области.

Из-за того, что происхождение меда доподлинно неизвестно, опасную продукцию изъяли, она подлежит уничтожению. Пассажира-нарушителя привлекли к административной ответственности.