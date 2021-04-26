В Екатеринбурге во время ночного пожара в многоэтажке эвакуировали 37 человек

Фото: ГУМ МЧС по Свердловской области

В ночь на 26 апреля в Екатеринбурге произошел пожар в четырехэтажке коридорного типа на улице Военной, 7. Тревожное сообщение пришло на пульт дежурного в 01:28 по местному времени. Оперативно прибывшие на место спасатели установили, что площадь возгорания в жилом помещении составила десять квадратных метров: вспыхнуло имущество на последнем этаже. Пожарные тут же приступили к эвакуации людей.

- Всего звеньями газодымозащитной службы спасены 37 человек, из них 2 детей. В том числе с помощью автолестницы и коленчатого подъемника спасены 9 человек. Есть пострадавший, - отметили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Через час пожар удалось потушить, открытое горение ликвидировали в 02:34. Благодаря грамотным действиям спасателей, человеческих жертв удалось избежать. В тушении задействовали 11 единиц техники и 35 человек личного состава. Причина пожара пока неизвестна, ее предстоит установить в дальнейшем.