СК начал проверку после травмирования девочки в экопарке Нижнего Тагила

Фото: группа ВКонтакте ЧП Нижний Тагил
Следственный комитет начал проверку после травмирования девочки в экопарке Нижнего Тагила. Инцидент произошел сегодня днем, 25 апреля. Ребенок упал с двухметровой высоты из-за оборвавшегося каната.
- В ходе проверки выясняются все без исключения обстоятельства инцидента. Принимаются меры к установлению и опросу очевидцев происшествия, выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка. Также истребуется интересующая следствие документация о предоставлении населению услуг на территории экопарка, - рассказали в СК по Свердловской области.
Напомним, что в мэрии Нижнего Тагила уже отреагировали на случившееся. Там сообщили, что подрядчику, который по контракту должен регулярно проверять конструкции парка, предъявят претензию.