СК начал проверку после травмирования девочки в экопарке Нижнего Тагила

Фото: группа ВКонтакте ЧП Нижний Тагил

Следственный комитет начал проверку после травмирования девочки в экопарке Нижнего Тагила. Инцидент произошел сегодня днем, 25 апреля. Ребенок упал с двухметровой высоты из-за оборвавшегося каната.

- В ходе проверки выясняются все без исключения обстоятельства инцидента. Принимаются меры к установлению и опросу очевидцев происшествия, выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка. Также истребуется интересующая следствие документация о предоставлении населению услуг на территории экопарка, - рассказали в СК по Свердловской области.

Напомним, что в мэрии Нижнего Тагила уже отреагировали на случившееся. Там сообщили, что подрядчику, который по контракту должен регулярно проверять конструкции парка, предъявят претензию.