Погода в Екатеринбурге и Свердловской области на 26 апреля 2021

Завтра лучше прихватить с собой зонтики - синоптики обещают дожди Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Уральского гидрометцентра рассказали, какая погода будет в Екатеринбурге и Свердловской области в понедельник, 26 апреля 2021.

В начале следующей рабочей неделе в нашем регионе будет тепло, но дождливо. Согласно прогнозу, в понедельник, 26 апреля 2021 будет облачно с прояснениями и ожидается небольшой дождь. Ночью столбики термометров покажут от +2 до +4 градусов. Днем воздух прогреется до +12, +14 градусов.

Ветер, по прогнозам синоптиков, будет юго-западный, западный 4-9 метров секунду. При этом порывы могут достигать 14 метров в секунду.