В экопарке Нижнего Тагила девочка упала с двухметровой высоты из-за оборвавшегося каната

Фото: группа ВКонтакте ЧП Нижний Тагил

В экопарке «Муринские пруды» сегодня днем, 25 апреля ребенок упал с двухметровой высоты. На стене для скалолазания оторвался канат, за который она держалась. Об этом рассказали подписчики группе ВКонтакте «ЧП Нижний Тагил». Ребенка увезли в больницу.

Фото: группа ВКонтакте ЧП Нижний Тагил

- Выясняются обстоятельства произошедшего. За содержание парка отвечает подрядчик. Администрация города предъявит ему претензии, - рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Также в администрации отметили, что по контракту подрядчик должен регулярно проверять конструкции и после инцидента проверку еще раз пройдут все архитектурные формы.

Фото: группа ВКонтакте ЧП Нижний Тагил

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/ Telegram - https://t.me/kpekb Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb