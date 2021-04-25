В Екатеринбурге Lada Granta сбила девятилетнего мальчика

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге сегодня утром, 25 апреля, Lada Granta сбила девятилетнего мальчика. Ребенок получил ушиб левого бедра и перелом правой руки. Его госпитализировали в ДГКБ 9.

- 57-летний водитель автомашины Lada Granta двигаясь по ул. Баумана со стороны проспекта Космонавтов в сторону ул. Бабушкина допустил наезд на пешехода, пересекающего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля, - сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Водитель отечественного автомобиля рассказал инспекторам, что заметил подходящего к пешеходному переходу ребенка, но так как мальчик еще не начал переходить дорогу, он решил, что успеет проехать не останавливаясь. Но школьник не убедился, что машина пропускает его и пошел. Водитель затормозил, но наезда избежать не удалось.

По данным ГИБДД, водитель находился за рулем в трезвом состоянии. Его стаж вождения составляет 30 лет, к административной ответственности за нарушение ранее привлекался восемь раз.

- Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода. Родителям же стоит напоминать детям о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД, а также о том, что перед переходом проезжей части, необходимо убедиться в безопасности, - напомнили в ГИБДД Екатеринбурга.