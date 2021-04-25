Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Березовском сегодня, 25 апреля, загорелся жилой частный дом на улице Щорса. Спустя немного времени огонь перекинулся на соседнее здание.

- В 18:14 поступило сообщение о пожаре. Через семь минут на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Быстрому распространению огня способствовала плотная застройка. По деревянным конструкциям здания огонь быстро распространился и перекинулся на соседний дом и надворные постройки, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

Тушение пожара осложняется сильным ветром. Час понадобился пожарным, чтобы локализовать огонь на площади 400 квадратных метров. Сейчас на месте работают 10 единиц техники и 35 человек личного состава. Информации о пострадавших не поступала.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В 19:28 пожарные ликвидировали открытое горение. Сейчас пожарно-спасательные подразделения проводят разборку и проливку конструкций. Причины возгорания устанавливаются.