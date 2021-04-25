Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

В Екатеринбурге на улице Бебеля частично перекрыли мост. Об этом группе ВКонтакте Инцидент Екатеринбург рассказал подписчик. Скорее всего, это связано с ремонтными работами.

Ранее в мэрии предупреждали о закрытии движения для транспорта по нечетной стороне улицы Бебеля, от улицы Готвальда до улицы Кирова. Однако вместе с тем сообщалось, что работы начнутся с 15 мая.

- Общество с ограниченной ответственностью «Городское управление дорожно-строительных работ» в связи с ремонтом моста закроет движение транспорта с 15 мая по 20 июля 2021 года, - было указано на сайте мэрии.

Отметим, что на время перекрытия движение будет направлено по четной стороне улицы Бебеля.

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