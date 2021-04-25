В Екатеринбурге начали заделывать опасную яму, после того, как на нее обратили внимание в ГИБДД

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге начали заделывать опасную яму на Братьев Быковых, 34, после того, как на нее неоднократно жаловались горожане и обратили внимание в ГИБДД.

- Сотрудниками дорожного надзора ГИБДД ранее были выявлены недостатки в содержании улично-дорожной сети, выразившееся в наличии неровностей и выбоин на проезжей части. Собственнику дороги было рекомендовано ограничить движение на данном участке и провести ремонтные работы, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Также по данным госавтоинспекторов, в отношении собственника дороги составлено предписание. Сейчас возле ямы стоят знаки, а дорожные рабочие заделывает пробоину.