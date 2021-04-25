Екатеринбург вошел в пятерку городов, которые нравятся жителям

Екатеринбург нравится 85 % жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob составил рейтинг городов по развитию различных параметров жизни. Так, согласно результатам опроса, Екатеринбург занял четвертое место в рейтинге городов, которые нравятся жителям. Столица Урала набрала 85% голосов.

Кроме того, Екатеринбург выбил место в тройке лидеров и разместился на втором месте среди российских городов по доступности хорошей работы. По данным сервиса, число горожан, отмечающих прогресс в этой сфере в течение пяти лет, стабильно увеличивается (5% в 2016-м, 17% в 2020-м и сейчас).

Еще один критерий, который учитывали в опросе, оценка развития дорог. По сравнению с прошлым годом они повысились на 3% (19% против 16%). Однако, вместе с тем, в городе снизились оценки развития кафе и ресторанов (38% против 44%).

Отметим, что согласно данным опроса SuperJob, лидируют в рейтинге городов-2021 - Тюмень, Казань, Краснодар и Сочи.