Фото: СК по Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил оказать помощь семье из Сысерти, потерявшей в пожаре ребенка.

- Администрации муниципалитета поручено оперативно решить все организационные вопросы, в том числе обеспечения временным жильем погорельцев, - рассказали в департаменте информационной политики.

Кроме того, глава региона поручил Минздраву обеспечить оказание помощи двум выжившим малышам. Двухлетние близнецы с отравлением угарным газом сейчас находятся в педиатрическом отделении Сысертской ЦРБ.

Также Евгений Куйвашев, напоминая недавний пожар в Бызово, унесший жизни пяти детей, потребовал от всех профильных министерств и ведомств, а также глав муниципалитетов - уделять особое внимание охране жизни и здоровья детей и многодетных семей и усилить профилактическую работу.

Напомним, что после гибели в Сысерти пятилетнего мальчика, прокуратура и следственный комитет начали проверку.

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