Фото: УГИБДД по Свердловской области

На водителя МАН, из-за которого обрушился пешеходный мост на ЕКАД, составили пять административных дел. Его задержали в пяти километрах от места, где обвалилась конструкция. Водитель даже не заметил, что задел мост и поехал дальше. Остановился он на трассе только после того, как решил заменить пробитые колеса.

- Виновник аварии с места ДТП скрылся и в кратчайший срок был разыскан сотрудниками полиции. Им оказался мужчина 1979 года рождения, уроженец республики Татарстан. Гражданин пояснил сотрудникам полиции, что перевозил дробильную установку из Асбеста в Казань, как задел мост и что дальше произошло он не понял и продолжил движение. Об обрушении моста узнал от сотрудников ГИБДД, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

На мужчину составили пять административных дел: за нарушение правил перевозки грузов, за повреждение дорожного сооружения, за управление без государственных регистрационных знаков, за оставление места ДТП и за управление машиной без тахографа.

МАН инспекторы ГИБДД отправили на спецстоянку, а водитель будет ждать решении суда.

Напомним, что момент обрушения моста попал на видео. На кадрах видно, что остальные автомобилисты едва успевают затормозить перед падающей конструкцией.