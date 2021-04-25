Кольцово оштрафовали на 100 тысяч за нарушение эпидемиологической безопасности

В аэропорту не выполнялись правила, связанные с эпидемиологической безопасностью Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге транспортная прокуратура нашла нарушения в работе Кольцово. В аэропорту не выполнялись правила, связанные с эпидемиологической безопасностью.

- Транспортный прокурор в адрес руководства аэропорта внес представление, по итогам его рассмотрения нарушения закона устранены, акционерным обществом установлены бактерицидные облучатели воздуха в необходимом количестве, - рассказали в пресс-службе Свердловской транспортной прокуратуры.

Кроме того, аэропорту Кольцово за нарушения придется заплатить штраф в 100 тысяч рублей.

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