Фото: СК по Свердловской области

В Сысерти накануне ночью, 25 апреля 2021 года в 02:15 произошел пожар в комнате общежития на улице Розы Люксембург. В ней жили пять человек - двое взрослых и трое детей – близнецы 2018 года рождения и мальчик 2016 года рождения. Всех троих малышей с отравлением угарным газом и продуктами горения повезли в больницу. К сожалению, самый старший из детей скончался в машине скорой помощи. Рассказываем, что известно о пожаре в общежитии, где погиб пятилетний мальчик, 25 апреля 2021 года.

По предварительной информации, пожар мог произойти из-за того, что погибший малыш играл с зажигалкой, пока родители спали. Из-за неосторожного обращения с огнем в комнате, где загорелся диван.

Известно, что семья, в комнате которой произошел пожар, состоит на учете в ПДН. За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей родители неоднократно привлекались к административной ответственности.

Губернатор Свердловской области Евгений Кувашев поручил Минздраву обеспечить оказание медицинской помощи детям, пострадавшим при пожаре в Сысерти. Кроме того администрации муниципалитета поручено оперативно решить все организационные вопросы, в том числе обеспечения временным жильем погорельцев.

После произошедшего следователи и прокуратура проводят проверку. Точные причины пожара устанавливаются дознавателями МЧС.