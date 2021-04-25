Фото: читатель КП

На трассе под Екатеринбургом, где накануне вечером, 24 апреля, обрушился пешеходный мост, восстановили движение.

- На месте происшествия работали несколько нарядов ГИБДД. Один из экипажей обеспечивал движение транспорта со стороны Серовского тракта, еще один - со стороны Ново-Московского, для того, чтобы участники дорожного движения могли объехать данный участок. Сотрудники ГИБДД ожидали приезда спецтехники, которая убрала конструкцию с проезжей части, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Напомним, что конструкция упала на 42 километре ЕКАД из-за водителя грузовой автомашины МАН, который не учел габариты перевозимого груза и столкнулся с надземным пешеходным мостом. Виновником ДТП оказался 42-летний уроженец Татарстана.

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