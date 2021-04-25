В Сысерти из-за пожара из дома эвакуировали 24 человека

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Сысерти сегодня ночью, 25 апреля, пожар произошел в квартире жилого дома на улице Розы Люксембург. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из здания 20 взрослых и 4 детей.

- В 02:03 поступило сообщение о пожаре. На площади 30 квадратных метров сгорело домашнее имущество в квартире муниципального жилого дома, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

На место пожара выезжали три единицы техники и 10 человек личного состава. В 02:20 пожарные локализовали огонь. Еще через пятнадцать минут ликвидировали открытое горение. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 04:40.

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