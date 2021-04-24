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Общество24 апреля 2021 19:48

Уральские «зэки» начнут делать курилки и остановки

Производство планируют запустить во II-квартале 2021 года
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
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Сейчас в новом цехе идет ремонт. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Сейчас в новом цехе идет ремонт. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

В ИК-12, расположенной в Нижнем Тагиле, начнут массовое производство остановок, беседок и других комплексов. В ближайшее время там откроют цех металлообработки.

- Готовится к запуску новый участок по изготовлению металл-каркасов и различных металлоконструкций, таких как остановочные комплексы, беседки, курилки и переносные модульные комплексы, - рассказали в пресс-службе свердловского ГУФСИН.

Сейчас в новом цехе идет ремонт. После него туда завезут новое оборудование, в том числе станки с числовым-программным управлением.

Цех планируют запустить во II-квартале 2021 года.