В центре Нижнего Тагила найдены три человека с признаками передозировки

Один из мужчин сидел на скамейке. Фото: TagilCity.ru

В Нижнем Тагиле в районе Центральной аптеки на проспекте Ленина, 46, были обнаружены три человека с признаками передозировки наркотиков.

Как пишет TagilCity.ru, инцидент произошел вечером 23 апреля. Очевидцы сообщили, что среди предполагаемых наркоманов были двое мужчин и одна женщина. На вид им всем 30-35 лет. Один мужчина сидел на скамейке, а двое других людей лежали на земле.

— Были обнаружены два мужчины и женщина с признаками передозировки. Все они доставлены в разные медицинские учреждения Нижнего Тагила для оказания помощи, — прокомментировал изданию ситуацию начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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