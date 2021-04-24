«Работали в дыхательных аппаратах»: масштабный пожар на Уралмаше потушили

В тушении было задействовано 60 спасателей. Фото: региональное ГУ МЧС

В Екатеринбурге спасателям удалось справиться с масштабным пожаром на Уралмаше. Напомним, площадь огня составила около 1000 квадратных метров.

- На территории производственной площадки горело складское помещение. Создавалась угроза перехода огня на соседние склады. Тушение пожара осложнялось большой горючей загрузкой и сильной задымленностью, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Огнеборцам приходилось работать в дыхательных аппаратах. Не выдержав высоких температур, кровля склада обрушилась.

Для координации действий спасатели создали на месте штаб пожаротушения.

В 17:50 МЧС удалось локализовать пожар. В 18:02 открытое горение было ликвидировано.

Сейчас проводится проливка помещений и разбор сгоревших конструкций.

По уточненным данным в тушении были задействованы 14 единиц пожарной техники и 60 спасателей. Информации о пострадавших не поступало. Причину пожара установят дознаватели.

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