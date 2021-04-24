На улицы Верхней Пышмы вышли раритетные танки и артиллерийские орудия

Техника прошла по Успенскому проспекту
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В субботу, 24 апреля, в Верхней Пышме прошла первая в этом году репетиция торжественного шествия, посвященного Дню Победы.
На Успенский проспект вышло почти четыре десятка раритетных, самоходных артиллерийских орудий, а также тягачей и автомобилей.
Также по улицам прошел и танк Т-34 – настоящая легенда Великой Отечественной войны.
Технику вели воины-интернационалисты, самые старшие из которых прошли Афганистан
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- За рычагами управления находились ветераны вооруженных сил, участники локальных конфликтов. Самые старшие по возрасту – механики-водители, проходившие службу в составе ограниченного контингента в Демократический Республике Афганистан, - рассказали в ЦВО.
Механизированная колонна была сформирована из экспонатов выставочного центра «Парадный расчет» музейного комплекса УГМК.
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