На улицы Верхней Пышмы вышли раритетные танки и артиллерийские орудия

Техника прошла по Успенскому проспекту Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 24 апреля, в Верхней Пышме прошла первая в этом году репетиция торжественного шествия, посвященного Дню Победы.

На Успенский проспект вышло почти четыре десятка раритетных, самоходных артиллерийских орудий, а также тягачей и автомобилей.

Также по улицам прошел и танк Т-34 – настоящая легенда Великой Отечественной войны.

Технику вели воины-интернационалисты, самые старшие из которых прошли Афганистан Фото: Алексей БУЛАТОВ

- За рычагами управления находились ветераны вооруженных сил, участники локальных конфликтов. Самые старшие по возрасту – механики-водители, проходившие службу в составе ограниченного контингента в Демократический Республике Афганистан, - рассказали в ЦВО.

Механизированная колонна была сформирована из экспонатов выставочного центра «Парадный расчет» музейного комплекса УГМК.

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