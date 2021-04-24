Ночью в Цыганском поселке произошел крупный пожар

В тушении был задействован 21 спасатель. Фото: ГУ МЧС

В Цыганском поселке Екатеринбурга произошел крупный пожар.

Как рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области, огнем оказался охвачен один из домов на улице Отрадной.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в половине четвертого утра.

- На площади 150 квадратных метров сгорели деревянные надворные постройки, повреждены: перекрытие, стены и внутренняя отделка частного жилого дома, - рассказали в МЧС.

В тушении пожара был задействован 21 пожарный, а также пять единиц техники. Уже в 03:46 открытое горение удалось ликвидировать.