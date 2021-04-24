Пострадала несовершеннолетняя: в Екатеринбурге не поделили дорогу два Nissan Almera

Машины также получили повреждения в результате ДТП. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В районе Автовокзала произошло ДТП, где пострадали два человека.

Как рассказали в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, авария произошла 23 апреля около 11 вечера напротив дома по адресу Белинского,157.

Как установили инспекторы, 23-летний водитель Nissan Almera ехал по Белинского со стороны Щорса. Когда он начал совершать поворот на Циолковского, то не предоставил преимущество в движении другой машине, ехавшей по встречной. Второй машиной также оказалась Nissan Almera.

- В результате ДТП пострадали пассажирки автомашин Nissan Almera. У 20 - летней пострадавшей, находившейся в момент столкновения в автомобиле виновника дорожно-транспортного происшествия на переднем пассажирском сиденье, диагностирована закрытая травма грудной клетки, - уточнили в ГИБДД.

Также травмы получила 17-летняя девушка, ехавшая в другой машине на заднем пассажирском сиденье. У нее диагностирована ушибленная рана лобной области. Все пассажиры в момент ДТП были пристегнуты ремнями безопасности.