В Нижнем Тагиле из-за пожара в жилом доме эвакуировали 17 человек

В ликвидации огня были задействованы 15 спасателей Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нижнем Тагиле 24 апреля в 06:39 в МЧС поступило сообщение о пожаре. Горела квартира, расположенная в одном из домов на улице Победы.

Оказалось, что площадь возгорания составила всего лишь 10 метров. Но людей все-равно пришлось эвакуировать.

- Звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасены 17 человек, из них двое детей, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В тушении пожара принимали участие пять единиц техники и 15 спасателей.