«На площадке был диетолог»: Павел Прилучный рассказал, как похудел на 20 кг для роли узника концлагеря

Павел Приличный сыграл в фильме советского летчика, который попал в плен к немцам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Павел Прилучный раскрыл секрет своего похудения на 20 килограммов. Актеру пришлось сбросить вес ради роли советского летчика Михаила Девятаева, которого он играл в фильме Тимура Бекмамбетова. Чтобы выглядеть убедительным в образе узника концлагеря, весившего к моменту побега 38 килограммов, ему пришлось соблюдать строгую диету, а на площадке во время съемок всегда дежурили врачи и диетолог. Об этом Прилучный рассказал на закрытой премьере фильма «Девятаев» в Екатеринбурге 23 апреля.

- Для нас было главным понимать, что это за человек. Образ один в один мы не подбирали. Он отличается от всех, кого я играл раньше. На съемках пришлось худеть, мерзнуть. Если бы я был сытым и тепло одетым, люди бы не поверили, - рассказал Павел на пресс-конференции. – На площадке всегда был диетолог, но самое главное, нужно было просто перестать есть, особенно по ночам.

Фильм снял Тимур Бекмамбетов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Режиссер фильма «Девятаев» Тимур Бекмамбетов добавил, что Прилучный пришел на пробы совсем другой роли – антагониста и друга детства главного героя. Но звезду сериала «Мажор» решили утвердить на роль узника концлагеря. И не прогадали. Бекмамбетов отметил, что Прилучный со своей задачей справился.