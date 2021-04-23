В Екатеринбурге заслуженным уральцам вручили государственные награды

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге прошла торжественная церемония вручения государственных наград выдающимся уральцам. Благодарственные письма и почетные грамоты вручал губернатор Свердловской области. Глава региона чествовал обществнников, государственных и научных деятелей, работников промышленных предприятий. Особой благодарности удостоились врачи.

- В Год медицинского работника мы чествуем наших медиков, вручая ордена Пирогова, медали Луки Крымского. От всего сердца благодарю руководителей клиник, врачей, медсестер за бережное отношение к пациентам, спасение жизней и здоровья людей, – отметил Евгений Куйвашев.

Всего в этот день ордена Пирогова получили девять человек, еще десятерым вручили медаль Луки Крымского. Также двое уральцев получили орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Среди прочих наград вручались почетные грамоты Президента РФ, благодарственные письма и знаки отличия за заслуги перед Свердловской областью.