Евгений Куйвашев рассказал, могут ли уволить с работы без прививки от COVID-19

При этом есть ряд профессий, специалисты которых контактируют с окружающими ежедневно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Свердловской области спросили у губернатора Евгения Куйвашева, может ли работодатель уволить сотрудника, если он не прошел вакцинацию от коронавируса. Глава региона отметил, что прививка – это добровольное решение каждого человека.

При этом есть ряд профессий, специалисты которых контактируют с окружающими ежедневно. К ним относятся врачи, учителя, работники сферы торговли и другие. В этом случае работодатель вправе отстранить непривитого сотрудника, но не уволить.

- При этом сегодня уже ясно, что отечественная вакцина совершенно безопасна и, что очень важно, эффективна. И я убежден, что только вакцинация позволит нам избежать нового подъема заболеваемости, - отметил глава региона в своем Instagram.

Также Евгений Куйвашев добавил, что уральцы охотно включаются в процесс вакцинации. В ближайшие дни можно будет сделать прививку в ряде торговых центров Екатеринбурга.