По предварительному прогнозу осадки закончатся ко вторнику Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге перенесли дату общегородского субботника. Он должен был состояться 24 апреля, однако погода внесла свои коррективы. В выходные в уральской столице обещают дождливую погоду. По предварительному прогнозу осадки закончатся ко вторнику, 27 апреля. На этот день и назначили всеобщую уборку территорий города. Об этом рассказал Алексей Орлов.

- Обязательно приму участие в субботнике. Площадки у нас две — Дендропарк на 8 Марта и Дендропарк на Первомайской. Именно эти территории сотрудники администрации Екатеринбурга и будут приводить в порядок, - отметил глава города в своем Instagram.

В пресс-службе мэрии добавили, что в этом году для проведения субботников подготовлено 346 площадок: от больших вроде набережной Исети до маленьких двориков. Всех, кто придет на очистку территорий, обеспечат лопатами, граблями и метлами.