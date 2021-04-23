Случаются приступы дезориентации: на Урале пропал 59-летний мужчина

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

В селе Кунарское городского округа Богданович добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают 59-летнего Короткова Николая Леонидовича. Мужчина ушел из дома 19 апреля, с тех пор информации об его местонахождении нет.

- Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы с сединой, короткая стрижка, карие глаза, - сообщают волонтеры.

На момент пропажи был одет в черное пальто, черные спортивные штаны, черные утепленные галоши, черную шапку. С собой у него был палка-трость.

Мужчину разыскивает его сын. В последний раз пропавшего видели 19 апреля в 6:45 в Белоярском районе в 40 км от дома. В тот момент он направлялся в сторону Екатеринбурга. Николай Леонидович уходит из дома не в первый раз. После инсульта он имеет инвалидность, периодически он теряется в пространстве.

Если вы знаете, где может находиться мужчина, сообщите по номеру 88007005452 или по телефону 112.