Два уральских театра получили престижную премию «Золотая маска»

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Два театра Свердловской области получили престижную премию «Золотая маска». В регион отправятся сразу три маски. В этом году жюри отметило постановку «Сильва» Свердловского театра музыкальной комедии. Награду получил Дмитрий Белов за лучшую режиссуру, а также Дмитрий Волосников за дирижерскую работу. Также впервые в своей истории премию получил новоуральский Театр музыки, драмы и комедии. Его коллектив получил специальный приз «За нестандартность репертуарного мышления».

Достижения театралов отметил губернатор Свердловской области. Глава региона послал им поздравительную телеграмму.

- Такие награды всегда вдохновляют, мотивируют труппу, дарят мощный энергетический заряд для следующих творческих задумок и свершений, - отметил Евгений Куйвашев.

Премию «Золотая маска» учредили в 1993 году в качестве награды за лучшие работы сезона в различных видах театрального искусства. Сюда входят драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол.