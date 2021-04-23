В Академическом предоставят квартиры 233 дольщикам, обманутым в 90-е

Сегодня новоселы получили первые квартиры. Фото: Instagram Евгения Куйвашева

233 обманутым дольщикам, которые были должны получить квартиры в Первоуральске, предоставят жилье в Академическом. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- В середине 90-х в Первоуральске случилась очень нехорошая история. Правда, к сожалению, характерная для того времени. Организация под названием «Центр развития территории» собрала у горожан деньги на долевое строительство жилья. Но ни квартир, ни своих средств люди так и не увидели, - написал глава региона у себя в Instagram.

Вопрос с обманутыми дольщиками не решался годами. Лишь недавно правительство области достигло договоренности с «РСГ-Академическое». Регион предоставил компании новые возможности для возведения жилья, а застройщик, в свою очередь пообещал помочь 233 обманутым дольщикам из Первоуральска и других городов.

В пятницу, 23 апреля, ключи от новостроек вручили первым новосёлам. Им достались квартиры в 19-этажной новостройке в Академическом.