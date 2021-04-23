Жители Урала смогут пройти онлайн-обучение у преподавателей ВШМ СПбГУ

Фото: предоставлено Coca-Cola в России

На образовательной онлайн-платформе «Youth Empowered – Твой путь к успеху» запустился новый курс для будущих предпринимателей и управленцев от Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета. Как и всё на платформе, программа «Предпринимательские навыки» является абсолютно бесплатной.

Coca-Cola в России продолжает развивать образовательную платформу «Youth Empowered – Твой путь к успеху» для молодых людей от 18 до 30 лет, желающих найти хорошую работу или сменить профессию. Компания привлекает компетентных внутренних и внешних спикеров, чтобы помогать начинающим специалистам развить «гибкие навыки» (soft skills) — нетворкинг и коммуникации, управление проектами и временем, финансовую грамотность и бизнес-планирование. Обучение бесплатно и проходит онлайн.

С 22 апреля на платформе доступна новая углубленная программа «Предпринимательские навыки», разработанная совместно с Высшей школой менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета. По итогам изучения программы студенты смогут:

- обрести актуальные прикладные знания о ключевых этапах запуска нового бизнеса;

- развить навыки, которые пригодятся и в создании собственного бизнеса, и в работе над проектами внутри существующей компании;

-открыть глубину предпринимательского видения, творческого мышления и креативности.

Программа состоит из модулей, в рамках которых пользователи смогут пройти путь от креативной идеи до создания продукта и презентации его перед инвесторами. Она будет полезна как для будущих предпринимателей, так и для уже работающих управленцев. Этот курс доступен только после прохождения одной из базовых программ: «Бизнес-навыки» или «Социальные навыки». По результатам обучения каждый участник получит именной совместный сертификат от Youth Empowered и ВШМ СПбГУ.

-Мы искренне верим в огромный потенциал молодежи и хотим помочь его реализовать, поэтому продолжаем инвестировать средства в развитие образовательных программ и привлекаем компетентных внешних спикеров и партнеров. Для нас важно, чтобы под брендом «Youth Empowered – Твой путь к успеху» выходили только сильные курсы. В этом смысле сотрудничество с Высшей школой менеджмента СПбГУ — бизнес-школой №1 в России — очень ценно для нас. Опыт её экспертов поможет развить ребятам предпринимательские навыки, которые будут полезны как тем, кто хочет запустить свой собственный бизнес, так и тем, кто видит себя в крупных компаниях, — комментирует Ирина Архипова, директор по внешним связям и коммуникациям Coca-Cola HBC Россия.

Авторами программы «Предпринимательские навыки» стали преподаватели ВШМ СПбГУ, а также предприниматели-практики из числа выпускников Высшей школы менеджмента, которые выступают менторами курса.

Программу «Предпринимательские навыки» мы позиционируем как премиальную, она предлагается только тем, кто освоил одну из существующих на платформе программ: «Бизнес-навыки» или «Социальные навыки». — рассказывает академический директор программы "Предпринимательские навыки" Анастасия Ласковая. — Наша программа содержит прикладную и актуальную информацию о том, как начинающему предпринимателю создать свой бизнес: от придумывания идеи до подготовки к питчингу перед инвестором. Информация подается в максимально концентрированных дозах и удобных формах, таких как: видео-подкасты с экспертами, сторителлинг с героями, автоматическая проверка знаний и ссылки на полезные материалы. По итогам можно будет сохранить готовые чек-листы, которые пригодятся в реальной жизни при создании своего стартапа. Отдельно стоит сказать о языке изложения, который отличается от принятого в ВШМ СПбГУ академического формата подачи знаний. Аудитория платформы Youth Empowered — молодежь, которую сложно заинтересовать чисто академическим общением. Поэтому мы излагаем информацию позитивно и не стесняемся проявлять чувство юмора».