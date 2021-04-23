В Североуральске задержали отца, который надругался над 10-летней дочкой

Мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Североуральске возбудили уголовное дело на 49-летнего Евгения К., которого обвиняют по статье «Насильственные действия сексуального характера». Заявление на мужчину написала его жена, об этом «КП» рассказал источник в силовых кругах.

- Мужчина не судим ранее, все родственники характеризуют его как любящего семьянина, - отметил инсайдер «Комсомолки».

Мы попытались связаться с родными Евгения, но на момент публикации никто из родственников не ответил на сообщения корреспондента. Мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Напомним, что в Екатеринбурге по такому же обвинению арестовали 71-летнего дедушку. Также на Эльмаше поймали многодетного отца, который насиловал дочку.