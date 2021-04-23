Глава Екатеринбурга проверил ход реконструкции Макаровского моста

Фото: пресс-служба мэрии

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня, 23 апреля, проконтролировал ход реконструкции Макаровского моста. Мэру рассказали об итогах первой части реконструкции и планах реализации второго этапа строительства объекта. Сейчас полностью готовы фундаменты под все опоры моста, ведется монтаж железобетонных балок. В этом году планируется завершить постройку всех арочных конструкций.

- Генеральный подрядчик отчитался, что до конца этого года полноценное автомобильное движение по три полосы в каждом направлении будет запущено, - рассказал Алексей Орлов.

Отметим, что работы по реконструкции моста ведутся с опережением графика. Началась она в 2017 году. Стоимость первого этапа работ составила 1 миллиард рублей. На втором этапе к новому мосту пристраивают еще три полосы с южной стороны и продлевают трамвайные пути. На него власти города должны выделить более 1,5 миллиарда рублей.