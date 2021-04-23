В Нижнем Тагиле водители автобусов массово нарушают ПДД

Фото: пресс-служба ГИБДД по Нижнему Тагилу

С 20 по 22 апреля 2021 года сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила провели на улицах города профилактическое мероприятие «Автобус», в рамках которого специалисты проверяли техническое состояние автобусов, качество медицинских осмотров перед рейсами, соблюдение режима труда и отдыха для водителей. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Всего за три дня стражи порядка проверили 154 автобуса, курсирующих по городским маршрутам Нижнего Тагила, а также в пригороде. Обнаружено 86 нарушений. 34 нарушения касаются управления неисправным автобусом.

- При обнаружении неисправности рулевого управления, транспортное средство было эвакуировано и помещено на специализированную стоянку, - рассказывают в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Кроме этого, в ходе рейдов сотрудники ГИБДД выявили десять водителей катаются по городу, не пристегнув ремни безопасности, шесть фактов перевозки людей с нарушениями, пять фактов выхода на линию неисправных автобусов, которым в принципе запрещена эксплуатация, а также нарушения режима труда и отдыха.