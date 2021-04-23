Количество случаев травмирования граждан в зоне движения поездов на СвЖД снизилось на 42% в 1 квартале

Фото:предоставлено СвЖД

За 3 месяца 2021 года в границах Свердловской магистрали зафиксировано снижение травматизма в зоне движения поездов на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по март травмы получили 15 человек, из них 9 погибли (в 2020 году – 26 человек, из них 15 погибли). Причиной всех несчастных случаев стало хождение по железнодорожным путям и переход через пути вне разрешенных мест. При этом треть пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения.

Для обеспечения безопасности граждан на объектах железнодорожного транспорта СвЖД проводит целый комплекс технических мероприятий: реконструирует пешеходные мосты и пассажирские платформы, строит современные пешеходные переходы со световой и звуковой сигнализацией, обновляет пешеходные настилы и системы освещения на станциях. В местах несанкционированных переходов через пути ведется установка локальных ограждений и искусственных преград.

Для предотвращения несчастных случаев на участках с интенсивным движением поездов работники СвЖД совместно с транспортной полицией в круглогодичном режиме проводят рейды, останавливают нарушителей и объясняют, почему их действия связаны с риском для жизни.

Большое внимание уделяется профилактической работе с подростковой аудиторией. При этом для распространения информации о правилах безопасного поведения в зоне движения поездов железнодорожники активно используют интернет-площадки и социальные сети. Так, в апреле в Instagram был проведен конкурс фото- и видеоработ «Агент безопасности СвЖД». В творческой форме ребята напоминали себе и своим сверстникам, почему важно соблюдать правила безопасности.

Фото:предоставлено СвЖД

Оригинальный проект для предупреждения случаев травмирования детей и подростков запустили тюменские железнодорожники. В заведениях общепита, которые посещают школьники и студенты, на бумажных плейсметах (подложки на подносы) они разместили правила поведения на железной дороге в форме комиксов. При этом дети могут не только изучить правила, но и стать авторами новой серии таких комиксов. Для этого нужно опубликовать свою идею в Instagram с хештегом #твойкомиксдляжд.

СвЖД напоминает, что железная дорога является зоной повышенной опасности. И призывает всех неукоснительно соблюдать правила поведения в зоне движения поездов, отказаться от использования наушников и мобильных телефонов при переходе через пути, во время посадки и высадки из вагонов, а также при нахождении на платформе.