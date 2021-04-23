Митрополит Евгений пригласил прихожан на субботник

Субботник пройдет за неделю до одного из главных христианских праздников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений пригласил прихожан прибраться возле храмов в рамках субботника, который назначен на 24 апреля.

По словам главы екатеринбургской митрополии, до светлого праздника Пасхи осталось чуть больше недели, поэтому нужно прибраться перед одним из главных торжеств для верующих.

Субботник начнется после проведения богослужения Лазаревой субботы. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».