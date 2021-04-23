Мэрия Екатеринбурга выкупает под снос дом во Втузгородке, который попадает под КРТ

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Администрация Екатеринбурга выкупает под снос дом на Первомайской, 103 во Втузгородке, который попадает под комплексное развитие территорий (КРТ). Постановление об изъятии подписал глава города Алексей Орлов. Согласно документам, мэрия намерена выкупить девять жилых помещений в доме (часть из них квартиры, а часть отдельные комнаты).

В мэрии объяснили, что не смотря на то, что территория на которой стоит дом попадает под КРТ, в этом случае снос дома к программе не имеет никакого отношения.

- В отношении территории в границах улиц Первомайской - Комсомольской - Технологической - Студенческой решение о комплексном развитии территории Администрацией города Екатеринбурга не принималось. Дом по ул. Первомайская, 103 признан аварийным и подлежащим сносу в рамках муниципальной программы, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Напомним, что закон о КРТ в Свердловской области вступил в силу 3 апреля. Проект предполагает обновление жилого фонда за счет сноса старых и строительства новых домов.