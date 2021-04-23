83-летнего тренера, обвиняемого в приставании к 10-летней девочке, освободили из-под домашнего ареста

Сейчас тренер сможет выходить из дома. Фото: представлено родственниками Николая Ражева

В Екатеринбурге 83-летнего тренера по настольному теннису, обвиняемого в приставаниях к 10-летней девочке, освободили из-под домашнего ареста.

Теперь Николаю Ражеву можно выходить из дома. Пожилому тренеру будет нельзя разговаривать по телефону, а также общаться со свидетелями по делу.

- Следователь пришел в суд с ходатайством о продлении срока содержания по домашним арестом. Но суд отказал и изменил меру пресечения, - рассказала «КП-Екатеринбург» адвокат Николая Ражева Елена Афанасьева.

Уголовное дело на тренера завели в феврале 2021 года после того, как мать одной из учениц обвинила его в сексуальном насилии над своей 10-летней дочерью. По словам женщины, преступление совершено 18 февраля 2021 года в помещении школы №84 Екатеринбурга, где учится ребенок.

26 февраля Николай Ражев был задержан. Сначала суд отправил его в СИЗО, но потом перевел под домашний арест.

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