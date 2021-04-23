«Граждане обращаются без записи»: медики назвали причину очередей на прививку от COVID-19 в Екатеринбурге

Ажиотаж среди желающих пройти вакцинацию от COVID-19 наблюдается с 15 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, в поликлинике № 1 на Рижском, 16 скапливаются большие очереди из желающих получить вакцину от коронавируса. В больнице №24, к которой она относится, рассказывают, что большой ажиотаж среди желающих пройти вакцинацию от COVID-19 наблюдается с 15 апреля. При этом, по их словам, в поликлинику № 1 на Рижском, 16 едут со всех районов города. Кроме того, многие приходят на прививку, не записавшись на нее заранее.

- Граждане обращаются без записи и требуют поставить прививку, при этом не пуская тех пациентов, которые записаны. Мы пытаемся урегулировать все конфликты и вместе с этим привить всех желающих, - рассказали в больнице.

Также медики рассказали, что специально открыли два кабинета первичной вакцинации, но пока это не помогло справиться с очередями.

- Расчетная пропускная способность одного кабинета вакцинации составляет 200 человек, в то время как мы прививаем по 280-290 человек. Мы стараемся привить всех обратившихся в максимально короткие сроки, - добавили в больнице.

Напомним, что ранее жители Екатеринбурга жаловались, что после записи на прививку от коронавируса не могут получить ее больше месяца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вакцинация от коронавируса в Екатеринбурге и Свердловской области 2021: адреса торговых центров. Где поставить прививку от коронавируса вакциной «КовиВак» в Екатеринбурге и Свердловской области 2021 (подробнее)