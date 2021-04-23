Кристина пропала 20 апреля. Фото: ЛИза Алерт / Алексей Булатов

Стали известны новые подробности гибели 14-летней школьницы в Алапаевске. Напомним, Кристина пропала во вторник, 20 апреля. С тех пор о ее местонахождении ничего не было известно. 22 апреля тело ребенка нашли в «Нейве».

Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, сейчас по факту гибели Кристины Следственный комитет завел уголовное дело по второй части статьи 110 УК РФ (Доведение до самоубийства в отношении несовершеннолетнего).

- Уголовное дело пока безфигурантное, - уточнил наш собеседник.

Как мы писали ранее, в школу, где училась девочка, должна была приехать проверка из областного Министерства образования.

В СУ СКР данную тему по-прежнему не комментируют.

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