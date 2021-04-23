Мэрия Екатеринбурга назвала микрорайоны с дефицитом мест в детских садах

Детских садов хватает, но не везде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Екатеринбурга рассказали, где сохраняется напряженная ситуация с местами в детских садах.

- Где-то, наверное, определенные моменты сохранятся, потому что, конечно. Есть неравномерность распределения очереди по микрорайонам Екатеринбурга. Это традиционно большие очереди в микрорайоне Академический, но там в этом году мест намного больше комплектуется. Я надеюсь, что мы детишек, по крайней мере, трехлетнего возраста, удовлетворим там, - рассказывает заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

По ее словам, есть еще несколько микрорайонов с плотной застройкой, где пока сохраняется очередь в детсады.

Это, конечно, микрорайон Светлый, и, хотя там появился новый детский сад, по-прежнему потребность сохраняется. Высокая загрузка в Солнечном, но в этом году там сдается новый детский сад, поэтому немножко разгрузим ситуацию, - говорит Сибирцева. - Традиционно у нас плотная застройка в микрорайоне Юг-Центр. В общем, есть, конечно, определенные территории, где с местами может быть не самая лучшая ситуация. Но в целом по муниципалитету мест у нас достаточно.